Ловкий кемеровчанин подменял в магазине дорогие телефоны муляжами

В полицию обратилась работница салона сотовой связи, которая сообщила, что один из посетителей украл телефон. Выяснилось, что мужчина попросил показать ему один из представленных на витрине телефонов. Изучив характеристики товара, он сообщил, что хочет обсудить покупку с женой и ушёл.

Уже после его ухода продавец заметила, что вместо дорогого мобильника остался остался муляж, внешне похожий на настоящий.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 45-летний местный житель.

«Мужчина накануне зашёл в салон сотовой связи, изучил представленный ассортимент и, выбрав определённую модель телефона, изготовил его копию. Затем злоумышленник снова пришёл в магазин под видом покупателя и подменил оригинальный смартфон на подделку», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники полиции выяснили, что по такой же схеме он совершил ещё два преступления в других местах. Ранее похищенные телефоны мужчина продал. Также стражи порядка установили его причастность к пяти кражам имущества из офисных помещений.

В настоящее время ловкач заключен под стражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы.