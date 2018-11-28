В Анжеро-Судженске трое детей попали в больницу из-за побоев отца

В дежурную часть полиции поступило сообщение из больницы, что к ним поступили с различными ушибами и гематомами малолетние дети – мальчики девяти, 12 и 13 лет.

«Выяснилось, что детей избивал их 38-летний отец. Сразу поле сообщения о побоях семью поставили на учёт в ПДН. Специалисты проверили условия проживания и выяснили, что глава семейства регулярно устраивает скандалы с матерью детей в их присутствии. Было принято решение изъять детей из семьи», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Отмечается, что особого повода для совершения насильственных действий мужчина не искал. Ранее он неоднакратно был судим за рукоприкладство и состоит на профилактическом учете в полиции. В качестве наказания ему назначали обязательные работы.

На этот раз жестокому родителю грозит до трех лет лишения свободы. Решается вопрос о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».