Кемеровчане смогут купить продукцию кузбасских заключённых

На одном из рынков города на проспекте Кузнецкий, 36 горожане могут приобрести творог, сметану, сливочное масло, молоко, мясную продукцию, колбасные изделия и копчёные деликатесы, пельмени и хлебобулочные изделия.

Как отметили в ГУ ФСИН, ведомство само формирует цены на продукцию, стараясь сделать её доступной. Часть денег от продажи идёт на зарплату осуждённым, а остальное – на развитие и увеличение производства.

«Основной поставщик мясной и молочной продукции – колонии-поселении №2 и №3, которые находятся в Чебулинском районе. Они специализируются на сельском хозяйстве. Также представлена продукции из Мариинской колонии, из Белова, Кемеровского района. Главное отличие – это чистый экологичный продукт, без различных примесей», — рассказали в пресс-службе ГУ ФСИН России по Кемеровской области.

На всей продукции от ГУ ФСИН указано место производства, а также состав. Отмечается, что сейчас идёт разработка бренда и товарного знака, под которым будут продаваться продукты.

Фото: ГУ ФСИН России по Кемеровской области.