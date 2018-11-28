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В Кемерове автоледи врезалась в трамвай

28 ноября 2018 в 12:46

ДТП произошло в районе швейной фабрики. 28 ноября в 10:27 на пересечении проспекта Ленина и улицы Дзержинского столкнулись трамвай и легковушка.

По словам очевидцев, за рулем обоих транспортных средств были женщины.

«Девушка-водитель не пропустила трамвай и произошла авария», — рассказали свидетели столкновения.

Как отметили в КЭТК, оба участника ДТП двигались на лзеленый сигнал светофора, однако трамвай поворачивал налево и имел преимущество.

Известно, что в ДТП участвовал трамвай восьмого маршрута. После случившегося всех пассажиров трамвая высадили, пострадавших не было.

 

Фото: соцсети.


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