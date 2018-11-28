Блог с тобой ›› Новости ›› Житель Осинников до смерти забил жену из ревности

Житель Осинников до смерти забил жену из ревности

28 ноября 2018 в 13:58

Женщина умерла в реанимации. У женщины диагностировали множественные травмы различной степени тяжести, она умерла в реанимации.

Выяснилось, что 19 ноября мужчина пришёл домой в состоянии алкогольного опьянения. У него с сожительницей произошёл конфликт. Крики горожанки услышали соседи, они и вызвали полицейских.

«Предварительная причина – ревность. Установлено, что ранее обвиняемый высказывал женщине по этой причине претензии, регулярно избивал её, однако она не обращалась к правоохранителям», – рассказали в следственном комитете.

Злоумышленника задержали после того, как пострадавшая скончалась. Сейчас он находится под стражей. В ведомстве отметили, что кузбассовец не сотрудничает со следствием и не признаёт свою вину.


Читайте также

Content 1 12
Кемеровчане смогут купить продукцию кузбасских заключённых
Content
В Кемерове автоледи врезалась в трамвай
Content svetofor
В Кемерове перестанут работать светофоры
Content 8849331d9bffae602a577ba2a98b7b09
В Кузбассе горняка затянуло в конвейер, мужчина погиб

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?