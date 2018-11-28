Житель Осинников до смерти забил жену из ревности

Женщина умерла в реанимации. У женщины диагностировали множественные травмы различной степени тяжести, она умерла в реанимации.

Выяснилось, что 19 ноября мужчина пришёл домой в состоянии алкогольного опьянения. У него с сожительницей произошёл конфликт. Крики горожанки услышали соседи, они и вызвали полицейских.

«Предварительная причина – ревность. Установлено, что ранее обвиняемый высказывал женщине по этой причине претензии, регулярно избивал её, однако она не обращалась к правоохранителям», – рассказали в следственном комитете.

Злоумышленника задержали после того, как пострадавшая скончалась. Сейчас он находится под стражей. В ведомстве отметили, что кузбассовец не сотрудничает со следствием и не признаёт свою вину.