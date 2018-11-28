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В Кемерове перестанут работать светофоры

28 ноября 2018 в 14:19

В столице Кузбасса на нескольких улицах временно перестанут работать светофоры. Отключение связанно с проведением плановых работ по замене дорожных контролеров.

«29 и 30 ноября с 10:00 до 16:00 светофоры перестанут работать на пересечениях просп.Кузнецкий - ул.Коммунистическая, просп.Кузнецкий - ул.Сибиряков-Гвардейцев, просп.Ленина - просп.Кузнецкий, просп.Ленина - ул.Соборная, ул.Красноармейская - ул.Соборная, просп.Советский - просп.Октябрьский», - сообщили в пресс-службе ЦОДД.

В ведомстве напомнили, что при неработающем светофоре необходимо действовать по правилам дорожного движения для нерегулируемых перекрестков.


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