В Кемерове перестанут работать светофоры

В столице Кузбасса на нескольких улицах временно перестанут работать светофоры. Отключение связанно с проведением плановых работ по замене дорожных контролеров.

«29 и 30 ноября с 10:00 до 16:00 светофоры перестанут работать на пересечениях просп.Кузнецкий - ул.Коммунистическая, просп.Кузнецкий - ул.Сибиряков-Гвардейцев, просп.Ленина - просп.Кузнецкий, просп.Ленина - ул.Соборная, ул.Красноармейская - ул.Соборная, просп.Советский - просп.Октябрьский», - сообщили в пресс-службе ЦОДД.

В ведомстве напомнили, что при неработающем светофоре необходимо действовать по правилам дорожного движения для нерегулируемых перекрестков.