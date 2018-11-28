В Кузбассе горняка затянуло в конвейер, мужчина погиб

Трагический инцидент произошел в шахте «Разрез Инской». 27 ноября здесь погиб 33-летний горняк.

Как сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета, шахтёра затянуло в конвейер.

«Предварительно, подземный электрослесарь хотел перейти через конвейерную ленту в неустановленном месте, однако мужчину затянуло в барабан ленты, и он погиб», – пояснили в ведомстве.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и причину смерти мужчины. По факту случившегося начата доследственная проверка.