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В Кузбассе горняка затянуло в конвейер, мужчина погиб

28 ноября 2018 в 17:16

Трагический инцидент произошел в шахте «Разрез Инской». 27 ноября здесь погиб 33-летний горняк.

Как сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета, шахтёра затянуло в конвейер.

«Предварительно, подземный электрослесарь хотел перейти через конвейерную ленту в неустановленном месте, однако мужчину затянуло в барабан ленты, и он погиб», – пояснили в ведомстве.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и причину смерти мужчины. По факту случившегося начата доследственная проверка.


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