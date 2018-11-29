Пожилой кемеровчанин убил друга детства из-за женщины

Приятель оскорбил сожительницу обвиняемого и в итоге получил три удара ножом. По версии следствия, 7 ноября 2018 года обвиняемый распивал спиртное в гостях у своего друга детства.

«Во время застолья между мужчинами произошёл конфликт из-за грубых высказываний хозяина квартиры в отношении сожительницы гостя. Обвиняемый разозлился и нанес несколько ножевых ранений по горлу приятеля. После чего спокойно ушел из квартиры, при этом потерпевший сам закрыл за ним двери», — сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Интересно, что на протяжении трех дней мужчина приходил навестить друга, но двери ему никто не открывал. Тогда он пришёл в отдел полиции и рассказал о произошедшем, в итоге правоохранители обнаружили в квартире тело.

В настоящее время пенсионер заключён под стражу, он сотрудничает со следствием и признаёт свою вину.