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Пожилой кемеровчанин убил друга детства из-за женщины

29 ноября 2018 в 09:45

Приятель оскорбил сожительницу обвиняемого и в итоге получил три удара ножом. По версии следствия, 7 ноября 2018 года обвиняемый распивал спиртное в гостях у своего друга детства.

«Во время застолья между мужчинами произошёл конфликт из-за грубых высказываний хозяина квартиры в отношении сожительницы гостя. Обвиняемый разозлился и нанес несколько ножевых ранений по горлу приятеля. После чего спокойно ушел из квартиры, при этом потерпевший сам закрыл за ним двери», — сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Интересно, что на протяжении трех дней мужчина приходил навестить друга, но двери ему никто не открывал. Тогда он пришёл в отдел полиции и рассказал о произошедшем, в итоге правоохранители обнаружили в квартире тело.

В настоящее время пенсионер заключён под стражу, он сотрудничает со следствием и признаёт свою вину.


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