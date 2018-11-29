Продолжение истории с удушением: мальчик из Кемерова душил себя сам

Напомним, новость о том, что трое неизвестных душили на улице 9–летнего ребенка, облетела город 23 ноября. По словам мальчика, по дороге из школы на него напали подростки. Один из злоумышленников накинул ему на шею шнурок и начал душить. По первоначальной версии, малолетнего горожанина спас проходивший мимо мужчина - он спугнул налётчиков.

Историей заинтересовался следственный комитет, а родственники пострадавшего стали разыскивать свидетелей инцидента, в том числе неравнодушного кемеровчанина.

Следователи почти неделю искали свидетелей произошедшего, просматривали записи с камер наблюдения и опрашивали подростков. Однако спустя несколько дней стало известно, что произошло на самом деле.

«Ребёнок некоторое время находился дома один и сломал фотоаппарат. Он шёл по коридору в квартире с линзой от аппарата и зацепился головой за лямку зимних брюк, которые висели на межкомнатной двери. Ребенок был увлечен и продолжил идти вперёд. В итоге лямка натянулась и лопнула, оставив на шее след, внешне напоминающий борозду от удушья», - сообщили местные СМИ со ссылкой на осведомленный источник.

По этой версии, мальчик испугался, что родители будут ругать его за сломанную фотокамеру, и выдумал историю с нападением. Истинные обстоятельства произошедшего еще устанавливаются.