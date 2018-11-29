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В Ленинске-Кузнецком видели НЛО (видео)

29 ноября 2018 в 14:17

В Кузбассе второй раз за неделю заметили НЛО. Ранее подобный объект сняли на видео в Кемерове. На этот раз объект попал в поле зрения жительницы Ленинска-Кузнецкого.

Объект снял регистратор её автомобиля 27 ноября около 9:00.

По мнению специалистов, явление вряд ли можно отнести к разряду из ряда вон выходящих.

«Эта «вспышка», скорее всего, является метеором», - цитируют местные СМИ астронома Томского планетария Евгения Парфёнова.

 

 

Фото, видео: vk.com / «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112».

 


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