В Ленинске-Кузнецком видели НЛО (видео)

В Кузбассе второй раз за неделю заметили НЛО. Ранее подобный объект сняли на видео в Кемерове. На этот раз объект попал в поле зрения жительницы Ленинска-Кузнецкого.
Объект снял регистратор её автомобиля 27 ноября около 9:00.
По мнению специалистов, явление вряд ли можно отнести к разряду из ряда вон выходящих.
«Эта «вспышка», скорее всего, является метеором», - цитируют местные СМИ астронома Томского планетария Евгения Парфёнова.
Фото, видео: vk.com / «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112».
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