В столице Кузбасса открылись бесплатные ледовые площадки

Первые катки расположены на территориях общеобразовательных школ №25 и №33. В декабре заработают ещё четыре катка.

Как сообщили в администрации Кемерова, в школьном дворе гимназии №25 ежедневно открыта хоккейная коробка площадью 1300 кв.м.

«С 16:00 до 18:00 ежедневно на ледовом поле проходят тренировки по хоккею. Вечером каток доступен для массового пользования. До 22:00 территория освещается фонарями. Однако, пока нет проката коньков», - рассказали в мэрии.

Также на территории школы №33, которая расположена на проспекте Ленина, 160А, уже залили ледовое поле площадью 5000 квадратных метров. В школе есть бесплатный прокат, в котором имеется 130 пар коньков для детей школьного возраста.

Фото: администрация г. Кемерово.