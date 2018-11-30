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В столице Кузбасса из-за ветра не могут приземлиться самолёты

30 ноября 2018 в 10:04

В пятницу, 30 ноября, в Кемерове не смогли приземлиться два самолёта.

Так, в Кемерове не смог приземлиться самолёт авиакомпании «Аэрофлот». Его вылет из Новосибирска в областную столицу запланирован на 10:10. Также погодные условия помешали «S7 Airlines». Самолёт этой авиакомпании вылетит с запасного аэродрома в 12:00.

Как рассказали в справочной международного аэропорта имени Алексея Леонова, два воздушных судна находятся на запасном аэродроме «Толмачёво» в Новосибирске.


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