Тысячи кузбассовцев остались без электричества из-за шторма

Больше всего от разгула стихии пострадали в Киселёвске, а также Новокузнецком, Промышленновском, Мариинском и Чебулинском районах. Здесь порывы ветра достигали 27 м/с.

Первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин сообщил, что все службы переведены в режим повышенной готовности.

«Из-за непогоды на 12 часов отключёнными оставались 2,9 тыс. абонентов. Работы на электросетях продолжаются», – пояснил замгубернатора.

Отмечается, что сейчас специалисты готовятся к ночи 1 декабря. Также из-за резкого похолодания ожидается обледенение трасс и электросетей, поэтому дорожники усилили отсыпку дорог противогололёдными материалами.