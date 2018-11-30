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Тысячи кузбассовцев остались без электричества из-за шторма

30 ноября 2018 в 14:12

Больше всего от разгула стихии пострадали в Киселёвске, а также Новокузнецком, Промышленновском, Мариинском и Чебулинском районах. Здесь порывы ветра достигали 27 м/с.

Первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин сообщил, что все службы переведены в режим повышенной готовности.

«Из-за непогоды на 12 часов отключёнными оставались 2,9 тыс. абонентов. Работы на электросетях продолжаются», – пояснил замгубернатора.

Отмечается, что сейчас специалисты готовятся к ночи 1 декабря. Также из-за резкого похолодания ожидается обледенение трасс и электросетей, поэтому дорожники усилили отсыпку дорог противогололёдными материалами.


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