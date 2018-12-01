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Пострадавшие в «Зимней вишне» получат ещё 4,6 млн рублей

01 декабря 2018 в 13:08

Как сообщает ТАСС, до конца 2018 года правительство России выделит 4,6 миллиона рублей из резервного фонда, чтобы выплатить компенсации пострадавшим при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Напомним, пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек, в том числе и дети.

На этот раз средства выплатят в качестве доплаты пострадавшим, у которых оценка вреда здоровью была изменена с лёгкого на тяжкий или средней тяжести. Списки пострадавших, согласованные с Минздравом, предоставит администрация Кемеровской области.


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