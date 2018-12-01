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В Кузбассе автобус сбил школьницу

01 декабря 2018 в 15:14

Момент аварии попал на видео. ДТП произошло в четверг, 29 ноября, в городе Белово на улице Путепроводная.

Рейсовый автобус сбил подростка и разбил две легковушки.

«Предварительно, водитель автобус сбил 15-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Мужчина хотел избежать наезда на подростка, начал тормозить и автобус развернуло. Впоследствии он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Kalina и ВАЗ-2112», – рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Известно, что никто кроме школьницы, переходившей дорогу, не пострадал.

 

Фото: vk.com / «ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО [ТБ]».


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