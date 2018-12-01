Массовое ДТП с грузовиком в Кемерове: есть пострадавшие

В субботу, 1 декабря, около 11:40 на улице 2-я Камышинская в районе дома №69 грузовик «собрал» три машины.

По информации областной ГИБДД, водитель автомобиля Mitsubishi Fuso не справился с рулевым управлением, в результате чего выехал на встречную полосу.

«Там грузовик столкнулся с автомобилем Renault LOGAN. После чего Mitsubishi отбросило на ещё одну машину — Ford Transit. А микроавтобус отбросило на четвёртый автомобиль — Nissan Cefiro», - рассказали в ведомстве.

В результате массовой аварии пострадал пассажир Renault. Он был доставлен в больницу с травмами.

Фото: vk.com / «Регион 42».