Кемеровскую пятиэтажку залило горячей водой

В воскресенье, 2 декабря, в Кемерове по улице Красноармейская, 142а прорвало трубу с горячей водой.

Коммунальная авария произошла днём 2 декабря. Как сообщили областной Госжилинспекции, в одной из квартир на пятом этаже многоквартирного дома сорвало кран горячего водоснабжения.

«В настоящий момент авария локализована, на месте работают специалисты управляющей компании. В целях безопасности в нескольких квартирах временно ограничена подача электроэнергии. Подача горячей воды в квартиры осуществляется бесперебойно», - прокомментировали в ведомстве.

В Кемерове в пятиэтажке горячей водой залило все этажи

Отмечается, что прорыв трубы с горячей водой кемеровчане приняли за пожар и вызвали спасателей. По указанному адресу также выезжала бригада скорой помощи.

Фото: vk.com/«Инцидент Кемерово».