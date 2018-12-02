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По Таштаголу разгуливает голодный медведь

02 декабря 2018 в 13:47

Медведя-шатуна видели в районе телевышки и улиц Кирова, Кутузова и Щорса.

Местные власти уже предупредили население об опасном звере и попросили всех быть осторожными.

«Горожан, а также туристов просят отказаться от лесных прогулок, особенно в вечернее и ночное время. Также население просят отказаться от приготовления шашлыков на территории дворов частного сектора, запах может стать приманкой для голодного хищника», - сообщает NK-TV.com.

Не исключено, что хищник может посетить и поселок Шерегеш. Туристам рекомендовали не терять бдительность.

 


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