Семейная пара погибла на пожаре в Прокопьевске

ЧП произошло в пятницу, 30 ноября. Сигнал на пульт диспетчера МЧС поступил в 15:02. После ликвидации возгорания в сгоревшем доме обнаружили тела двух человек.

«В доме были обнаружены тела двух человек – 55-летнего мужчины и его 58-летней супруги. В качестве предварительной причины возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнём», - сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на осведомлённый источник.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также точная причина смерти супругов устанавливаются.