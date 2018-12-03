Ночью в Кемерове горел автомобиль

Автопожар произошёл ночью 3 декабря в Кемерове на улице Авиационная. Около половины второго ночи здесь загорелась Mazda Familia. Сигнал о возгорании спасатели получили в 1:36.

«На момент прибытия первого подразделения автомобиль горел открытым пламенем. Всего к тушению пожара от чрезвычайного ведомства привлекались девять человек и две единицы техники», – рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В итоге у иномарки обгорел моторный отсек и частично обгорели панель приборов и обшивка салона

В ведомстве добавили, что в результате случившегося никто не пострадал. Предварительно, возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования машины.