В Кузбассе целая деревня оказалась отрезана от мира

В Топках прокуратура города потребовала обязать администрацию Топкинского муниципального района обеспечить транспортное обслуживание для жителей деревни Дедюево с другими населёнными пунктами. Ранее здесь отменили единственный машртут.

«Коммерческий маршрут №12 Топки–Дедюево в декабре 2016 года ходил ежедневно утром и вечером. Однако из-за отсутствия пассажиропотока его отменили, - сообщают местные СМИ.

В деревне постоянно проживает около 80 человек, в основном пенсионеры, из 180 зарегистрированных граждан. Прокурор города Топки направил в суд заявление с требованием обеспечить деревню и жителей транспортом.

В итоге городской суд полностью удовлетворил исковые требования прокурора. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры города.