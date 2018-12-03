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В Кузбассе целая деревня оказалась отрезана от мира

03 декабря 2018 в 12:18

В Топках прокуратура города потребовала обязать администрацию Топкинского муниципального района обеспечить транспортное обслуживание для жителей деревни Дедюево с другими населёнными пунктами. Ранее здесь отменили единственный машртут.

«Коммерческий маршрут №12 Топки–Дедюево в декабре 2016 года ходил ежедневно утром и вечером. Однако из-за отсутствия пассажиропотока его отменили, - сообщают местные СМИ.

В деревне постоянно проживает около 80 человек, в основном пенсионеры, из 180 зарегистрированных граждан. Прокурор города Топки направил в суд заявление с требованием обеспечить деревню и жителей транспортом.

В итоге городской суд полностью удовлетворил исковые требования прокурора. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры города.


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