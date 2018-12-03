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В Кемерове закрыли кафе, в котором осенью умер студент

03 декабря 2018 в 15:14

Кемеровское кафе «Грильная» на Весенней закрыли почти на месяц.

В ходе проверки выяснилось, что в заведении нарушали режимы мытья кухонной посуды. Также там не было условий для соблюдения работниками правил личной гигиены. Это подтвердилось результатами лабораторных испытаний: в смывах с рук повара горячего цеха, с лопаток для лапши, а также с ножа, который был на участке для приготовления пиццы, нашли бактерии группы кишечной палочки.

Отмечается, чточетыре повара, которые работали в «Грильной», не имели отметки о своевременном прохождении профессиональной гигиенической подготовки.

В качестве наказания работу кафе приостановили на 25 суток. В судебном заседании владелец кафе признал вину в совершении правонарушения. Он предоставил документы, что сейчас выявленные нарушения активно устраняются.

Примечательно, что речь идет о кафе, в котором в конце октября умер студент КузГТУ.


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