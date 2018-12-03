Ижморская пенсионерка напала на сотрудника ДПС

В Кузбассе перед судом предстанет 60-летняя жительница Ижморского района, ударившая сотрудника ДПС.

Летом этого года сотрудники ДПС остановили автомобиль, водитель которого был не пристегнут ремнем безопасности. Кроме того, машина передвигалась без включённых фар. Мужчина сразу отказался выдать документы, выйти из машины и всячески препятствовал действиям полицейских.

Инцидент увидели местные жители и сообщили о происходящем матери водителя. Через несколько минут женщина прибежала на выручку сына.

«Она не стала разбираться в произошедшем и нанесла два удара кулаком в голову инспектору, который оформлял административный протокол на её сына», — рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

В итоге старания матери оказались тщетными – сына привлекли к административной ответственности. А вот сама родительница в ближайшее время предстанет перед судом.

Женщина не признала свою вину. Отмечается, что ранее сын и мать уже не раз являлись участниками бытовых конфликтов и были известны правоохранителям, хотя к уголовной ответственности не привлекались.