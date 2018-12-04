В Кемерове погрузчик протащил по дороге легковушку

ДТП произошла поздно вечером, 3 декабря, а Патриотов.

Здесь столкнулись легковушка и погрузчик. Как рассказали свидетели аварии, водитель КамАЗа двигался задним ходом.

«Встали пропускать КамАЗ, а этот давай назад сдавать. Прыгали с машины, потому что если бы не лестница, которая в капот уперлась растоптал бы всех в салоне! Метров семь протащил не тормозил вообще», — цитируют местные СМИ одного из участников ДТП.

Фотографиями очевидцы поделились в соцсети.

Фото: vk.com/ «Регион 42».