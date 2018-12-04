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Стало известно, когда кузбассовцев оставят без аналогового телевидения

04 декабря 2018 в 10:40

По словам заместителя министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина, отключение аналогового телевещания в России завершится 3 июня 2019 года.

Отмечается, что если телевизор не сможет принимать такой сигнал, то гражданам необходимо будет купить цифровую телеприставку или новый телевизор, который будет поддерживать цифровое телевещание

Как пишет ТАСС, 3 декабря полный переход на «цифру» уже произошел в Тверской области. 11 февраля 2019 года аналогового телевидения не станет ещё в семи регионах страны, с 15 апреля – ещё в 20-ти субъектах, включая Кемеровскую область.

 


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