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В Кузбассе вор застрял в окне магазина

04 декабря 2018 в 10:56

Неудачливый «форточник» хотел ограбить продуктовый магазин в Белове на улице Береговой. Мужчина взломал с помощью двух ножей и маленького топора рольставни, но не успел проникнуть внутрь.

«Злоумышленник хотел ограбить магазин, взломал рольставни и планировал открыть окно, когда заметил силовиков, прибывших на сигнал тревоги. Мужчина решил подождать между окном и ставней пока экипаж уедет, но застрял там», - рассказали в Росгвардии.

Стражи правопорядка дождались прибытия собственника магазина и вместе с ним осмотрели торговое заведение изнутри. Вскоре бойцы обнаружили неизвестного.

Застрявшего вора вызволили и сразу задержали. Им оказался обвиняемый в том числе в краже на территории Кузбасса и угрозу убийством 21-летний кемеровчанин. В настоящее время с задержанным работает полиция.

 

Фото: Росгвардия.


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