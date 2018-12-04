В одной из школ Кузбасса 11-летней девочке отрезало палец

ЧП произошло 3 декабря, в школе №73 Ленинска-Кузнецкого. Как сообщил дядя пострадавшей, палец школьнице отрезало дверью. По словам мужчины, сейчас пострадавшая вместе с матерью находится в больнице.

«Руку моей племяннице дверью прищемил мальчик. Говорят, что был несчастный случай, но наша девочка лишилась среднего пальца», — цитируют местные СМИ Алексея Восьмакова.

Известно, что руку девочке уже прооперировали. Обстоятельства случившегося устанавливаются, однако родственники уже сообщили о намерении привлечь к ответственности виновных.