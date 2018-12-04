Блог с тобой ›› Новости ›› В одной из школ Кузбасса 11-летней девочке отре...

В одной из школ Кузбасса 11-летней девочке отрезало палец

04 декабря 2018 в 12:14

ЧП произошло 3 декабря, в школе №73 Ленинска-Кузнецкого. Как сообщил дядя пострадавшей, палец школьнице отрезало дверью. По словам мужчины, сейчас пострадавшая вместе с матерью находится в больнице.

«Руку моей племяннице дверью прищемил мальчик. Говорят, что был несчастный случай, но наша девочка лишилась среднего пальца», — цитируют местные СМИ Алексея Восьмакова.

Известно, что руку девочке уже прооперировали. Обстоятельства случившегося устанавливаются, однако родственники уже сообщили о намерении привлечь к ответственности виновных.


Читайте также

Content efir digital tv
Стало известно, когда кузбассовцев оставят без аналогового телевидения
Content 2017.12.03 v kuzbasse bojtsy rosgvardii zaderzhali na ohranyaemom obekte neudachlivogo vora
В Кузбассе вор застрял в окне магазина
Content
В Кемерове тройное ДТП парализовало Красноармейскую (видео)
Content zabintovannyy palec
Стали известны подробности с отрезанным пальцем кузбасской школьницы

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?