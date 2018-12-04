В Кемерове тройное ДТП парализовало Красноармейскую (видео)

Серьезная авария произошла на улице Красноармейская в Кемерове. На дороге в сторону Азота столкнулис

ь три легковушки. Заложниками затора оказались два троллейбуса.

«Троллейбусы оказались заложниками ДТП. Они стоят в таком месте, где из-за наличия виадука и прочих вещей они не могут объехать аварию. Сейчас ведутся работы над тем, чтобы как можно быстрее обеспечить возможность движения троллейбусов по четвёртому маршруту», — рассказали в КЭТК.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Фото, видео: vk.com/ «Регион-42».