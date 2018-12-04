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Стали известны подробности с отрезанным пальцем кузбасской школьницы

04 декабря 2018 в 15:14

По словам директора школы №73, девочка травмировалась, играя со сверстником.

«Девочка убегала от мальчика, забежала в туалет, но не успела убрать руку, в итоге дверью ей прищемили палец. Педагоги и школьный медик сразу же отреагировали на ЧП и вызвали скорую помощь», - цитируют Татьяну Пономареву местные СМИ.

По словам директора школы, скорая помощь ехала 40 минут, а мать пострадавшей долго не брала трубку. При этом у самой девочки телефона не было.

Известно, что в итоге девочку успешно прооперировали. При этом палец не был отрезан, как ранее рассказал дядя школьницы. В настоящее время девочка вместе с матерью находится в больнице.


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