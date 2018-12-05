В Кемерове горело студенческое общежитие

Жильцов дома №50 на бульваре Строителей эвакуировали.

Вечером 4 декабря в Кемерове на бульваре Строителей, 50 загорелось студенческое общежитие. По словам очевидцев, возгорание произошло в комнате на седьмом этаже.

«Женщина, которая там проживает, сейчас в командировке», - цитируют местные СМИ свидетеля ЧП.

По сведениям МЧС, часть жильцов общежития эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. Специалисты устанавливают причину возгорания.

Фото: соцсети.