В Кемерове горело студенческое общежитие

Жильцов дома №50 на бульваре Строителей эвакуировали.
Вечером 4 декабря в Кемерове на бульваре Строителей, 50 загорелось студенческое общежитие. По словам очевидцев, возгорание произошло в комнате на седьмом этаже.
«Женщина, которая там проживает, сейчас в командировке», - цитируют местные СМИ свидетеля ЧП.
По сведениям МЧС, часть жильцов общежития эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. Специалисты устанавливают причину возгорания.
Фото: соцсети.
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