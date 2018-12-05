Транспортный коллапс: кемеровчане мерзнут на остановках в 37-градусный мороз

С наступлением зимы жители столицы Кузбасса стали массово жаловаться на отсутствие автобусов и сбои в работе общественного транспорта. С наступлением морозов ситуация осложнилась еще больше.

Так, с первыми холодами 4 ноября маршрутные такси и автобусы не могли тронуться от остановок в районе бульвара Строителей, из-за чего на проспекте Ленина образовались пробки. Причиной стала наледь на дорожном полотне. Выяснилось, что дорожники оказались не готовы к похолоданию и вовремя не посыпали проблемные участки песком.

Вечером того же дня горожане жаловались на невозможность уехать. Из-за большой загруженности маршрутки не останавливались на некоторых пунктах.

«Сразу несколько водителей проигнорировали нас. Останавливались подальше, высаживали пассажиров и быстро закрывали двери. В итоге, чтобы уехать на бульвар, мы простояли на «Энергосбыте» 30 минут», - пожаловалась редакции Анна Собольчик.

А в среду, 5-го декабря, пришлось померзнуть жителям Лесной поляны. Как рассказали местные жители, не пришли два автобуса – №170Э (время отправления – 7:40) и №172Э (на 7:51).

«Не могли уехать человек 30-40, в том числе школьники и родители с маленькими детьми. Все очень замёрзли», - цитируют местные СМИ горожан.

В справочной «УЕЗТУ» пояснили, что автобус №170Э вообще не вышел на линию, потому что «нечего было ставить на маршрут», а автобус №172Э с временем сломался.

Отметим, что из Лесной Поляны можно уехать только на муниципальных автобусах, так как маршрутки туда не ходят вообще. Людей на остановках «подбирали» неравнодушные водители.