В Ленинске-Кузнецком иномарка на полной скорости протаранила автобус

5 декабря в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области произошло серьёзное ДТП с участием Nissan и автобуса.

«Автобус с пассажирами ехал в сторону Лесного Городка. На перекрёстке девушка-водитель на Nissan не смогла затормозить, чтобы пропустить автобус, который ехал по главной дороге, и врезалась в него», – рассказали очевидцы аварии.

Водитель автобуса успел быстро среагировать, в результате никто из пассажиров не пострадал. А вот девушка, по словам свидетелей, была в шоке после случившегося. Отмечается, что иномарка получила сильные повреждения передней части.