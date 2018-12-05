В Анжеро-Судженске подросток разбил машину ДПС

ДТП произошло во вторник, 4 декабря, на пересечении улиц С. Перовской и Гагарина. В 00:40 17-летний парень за рулем ВАЗ 21093 врезался в машину ДПС.

«При повороте направо водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем дорожно-патрульной службы», — рассказали в ГИБДД по Кемеровской области.

Правоохранители выяснили, что автомобиль принадлежит отцу несовершеннолетнего водителя, с его слов, он взял машину без ведома отца. Кроме того, юноша находился в состоянии алкогольного опьянения.

В аварии водитель ВАЗа, а также два полицейских (водитель и пассажир) получили травмы. По факту ДТП ведётся разбирательство

Подростка привлекли к административной ответственности по статье «Управление транспортом лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющего права управления», ему грозит штраф в размере 35 тысяч рублей.

Фото: vk.com/odzelloas42.