В Белове зарезали «грозу города»

В Белове произошло убийство 28-летней жительницы посёлка Чертинский.

Как рассказали в Следственном комитете, девушку зарезали. Во время конфликта мужчина нанёс жертве несколько ножевых ранений, свидетели преступления вызвали скорую помощь, но спасти пострадавшую не смогли.

Полицейские задержали подозреваемого. Сейчас он находится под стражей.

«Ранее судимому 51-летнему жителю города Белово предъявлено обвинение в совершении убийства. По версии следствия, 27 ноября обвиняемый в алкогольном опьянении пришёл в гости к своей бывшей 43-летней сожительнице, которая в этот момент распивала спиртное в компании брата и своей 28-летней приятельницы. Мужчина начал припоминать своей экс-сожительнице старые обиды, на этой почве у них произошёл конфликт, в который вмешалась подруга женщины. В итоге мужчина разозлился и нанёс 28-летней женщине несколько ударов ножом и ушёл домой», - рассказали в ведомстве.

Пользователи соцсетей отметили, что убитая была довольно известной личностью в городе. Ещё в школе она занималась рукопашным боем, часто дралась и с девушками, и с парнями и, по словам знакомых, «её боялись даже мужики». Они предположили, что погибшая стала жертвой ярости мужчины, который приревновал к ней свою «бывшую».