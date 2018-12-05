На Южном в Кемерове эвакуировали посетителей супермаркета

Инцидент произошел 5 декабря в магазине «Мария-Ра» на Патриотов.
По словам очевидцев, здесь произошел пожар. На месте работали сотрудники МЧС России.
«Посетители самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. Прибывшие на место сотрудники выяснили, что признаков возгорания в супермаркете не было», – пояснили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.
Предварительно установлено, что в подвале магазина произошло короткое замыкание.
Фото: vk.com / «Пусть говорят Кемерово».
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