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На Южном в Кемерове эвакуировали посетителей супермаркета

05 декабря 2018 в 18:14

Инцидент произошел 5 декабря в магазине «Мария-Ра» на Патриотов.

По словам очевидцев, здесь произошел пожар. На месте работали сотрудники МЧС России.

«Посетители самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. Прибывшие на место сотрудники выяснили, что признаков возгорания в супермаркете не было», – пояснили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Предварительно установлено, что в подвале магазина произошло короткое замыкание.

 

 

 

Фото: vk.com / «Пусть говорят Кемерово».


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