Шестеро кузбассовцев обратились в больницы с обморожениями

В первый день морозов в Кемеровской области шесть человек обратились к медикам с обморожениями.

«Пятерым из шести человек потребовалась госпитализация в стационары, причём трое на момент обращения находились в состоянии алкогольного опьянения, один – бездомный», - сообщили в областном медицинско-информационном аналитическом центре со ссылкой на данные областного Центра медицины катастроф.

Известно, что трое из обратившихся - жители Прокопьевска. По одному пациенту – в Кемерове, Белове и Промышленном.