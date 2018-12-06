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Шестеро кузбассовцев обратились в больницы с обморожениями

06 декабря 2018 в 09:27

В первый день морозов в Кемеровской области шесть человек обратились к медикам с обморожениями.

«Пятерым из шести человек потребовалась госпитализация в стационары, причём трое на момент обращения находились в состоянии алкогольного опьянения, один – бездомный», - сообщили в областном медицинско-информационном аналитическом центре со ссылкой на данные областного Центра медицины катастроф.

Известно, что трое из обратившихся - жители Прокопьевска. По одному пациенту – в Кемерове, Белове и Промышленном.


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