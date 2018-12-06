Детдомовцы из Прокопьевска угоняли машины ножницами

14- и 17-летний подростки из детского дома города Прокопьевска обвиняются, в зависимости от роли каждого в совершении преступлений по статьям «Угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору», «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» и «Угон».

По версии следствия, летом этого года 14-летний подросток предложил своему приятелю похитить что-нибудь из чужого старенького автомобиля, который был припаркован во дворе одного из жилых домов. Друг согласился и остался наблюдать за обстановкой, пока его товарищ ножницами вскрывал машину.

Не найдя чем поживиться, юноши решили хотя бы покататься. Теми же ножницами они завели машину и поехали по улицам города, подобрав по пути ещё друзей.

«Машину с компанией подростков внутри заметили знакомые автовладельца. Они догнали компанию и даже задержали несколько человек. После приятели сообщили об угоне хозяину машины, который сообщил о произошедшем в полицию. Подозреваемые были установлены», - рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Однако 14-летний зачинщик продолжил преступную деятельность – он решил вскрывать авто, в которых владельцы оставляли сумки, и похищать денежные средства. Так, в общей сложности злоумышленнику удалось похитить порядка 15,5 тыс. рублей, которые он потратил на свои нужды и развлечения.

Примечательно, что все преступления были совершены в одном районе города, рядом с детдомом обвиняемых.

В настоящее время уголовное дело направили в суд. Руководству детского дома направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Уголовное дело направили в суд.