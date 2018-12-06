Четыре водителя чуть на замёрзли на кузбасской трассе

Напомним, что 5 декабря в Кемеровской области похолодало до -43°С. Как рассказали в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор», за этот день дорожники спасли четверых водителей.

«В троих случаях в машинах автомобилистов замёрзло дизельное топливо, в одном случае сломалась машина. Специалисты отбуксировали транспортные средства в безопасное место и обогрели водителей», – пояснили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД еще раз призвали водителей по возможности воздержаться от дальних междугородных поездок. А также заранее проверить исправность авто, взять с собой тёплые вещи и проверить заряд сотового телефона, если же выезд необходим.