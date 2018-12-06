В Кемерове вновь закрыли службу доставки суши

В конце ноября сотрудники Роспотребнадзора проверили кемеровскую службу доставки суши и пиццы «Суши Room» на Васильева, 7. В итоге предприятие временно закрыли за нарушения санитарных норм.

«В компании не было условий для соблюдения персоналом правил личной гигиены: в производственном помещении отсутствовала раковина для мытья рук персонала. Готовую продукцию перевозили в пластиковой упаковке без маркировочных ярлыков, а оценку качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий с указанием времени изготовления продукции не проводили», - рассказали в ведомстве.

Помимо того, в помещениях организации общественного питания обнаружены живые особи членистоногих – тараканы.

В результате Центральный районный суд Кемерова привлёк ИП к административной ответственности и постановил закрыть «Суши Room» на 20 суток.