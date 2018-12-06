Блог с тобой ›› Новости ›› В Кемерове вновь закрыли службу доставки суши

В Кемерове вновь закрыли службу доставки суши

06 декабря 2018 в 12:44

В конце ноября сотрудники Роспотребнадзора проверили кемеровскую службу доставки суши и пиццы «Суши Room» на Васильева, 7. В итоге предприятие временно закрыли за нарушения санитарных норм.

«В компании не было условий для соблюдения персоналом правил личной гигиены: в производственном помещении отсутствовала раковина для мытья рук персонала. Готовую продукцию перевозили в пластиковой упаковке без маркировочных ярлыков, а оценку качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий с указанием времени изготовления продукции не проводили», - рассказали в ведомстве.

Помимо того, в помещениях организации общественного питания обнаружены живые особи членистоногих – тараканы.

В результате Центральный районный суд Кемерова привлёк ИП к административной ответственности и постановил закрыть «Суши Room» на 20 суток.


Читайте также

Content
На Южном в Кемерове эвакуировали посетителей супермаркета
Content 130317 zamerz
Шестеро кузбассовцев обратились в больницы с обморожениями
Content 149817618312313836
Детдомовцы из Прокопьевска угоняли машины ножницами
Content b141cae16924c280b1a1511e62a5abbb
Четыре водителя чуть на замёрзли на кузбасской трассе

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?