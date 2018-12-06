Две пьяные кемеровчанки угнали машину и устроили аварию

Экипаж ДПС во время патрулирования улиц заметил на обочине дороге на Южном LADA Priora, которая увязла в снегу. Полицейские поспешили на помощь, однако помощи девушкам не понадобилось – они смеялись и неадекватно себя вели.

Выяснилось, что горожанки отправились в магазин за алкоголем, при этом одна из них, находясь на пассажирском сидении, помогала подруге рулить. До того, как застрять в снегу, в одном из дворов кемеровчанки наехали на припаркованный автомобиль, повредили его и скрылись с места ДТП.

«Одна из девушек пыталась ввести полицейских в заблуждение, называясь различными именами. Но это не помогло — сотрудники Госавтоинспекции установили личности обеих кемеровчанок. Также полицейские выяснили, что машину девушки угнали у местного жителя, с которым накануне ночью пили алкоголь. Проведённое освидетельствование показало, что уровень алкоголя в организме 18-летней девушки-водителя почти в три раза превышал допустимую норму», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении нарушительницы полицейские составили два административных протокола. Санкции предусматривают административный арест до 15 суток или штраф в размере 30 000 рублей. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».