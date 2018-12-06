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Два кузбассовца погибли в страшном ДТП на трассе (видео)

06 декабря 2018 в 16:31

Во вторник, 4 декабря, на трассе «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово — Юрга» столкнулись два ВАЗа.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с ВАЗ-2109.

«В результате погибли 33-летний мужчина и 32-летняя женщина, которые находились в ВАЗ-2115. Водителей обеих машин, а также пассажирку ВАЗ-2109 доставили в больницу с травмами различной степени тяжести», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Виновнику грозит до семи лет лишения свободы.

Фото, видео: vk.com/ «Регион 42».


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