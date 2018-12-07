В Кузбассе два человека погибли от сильного обморожения

За несколько дней холодов были госпитализированы с обморожением 13 человек.

По данным Кемеровского областного центра медицины катастроф, только за последние сутки в больницы Кузбасса обратились 22 человека с холодовыми травмами.

Больше всего обращений было в Кемерове — 5, по два в Юрге, Новокузнецке, Прокопьевске, Мариинске, Анжеро-Судженске, Тисульском районе. По одному обращению было в Краснобродском, Таштаголе, Киселёвске, Гурьевске и Крапивинском районе.

Двух человек — в Кемерове и Юрге — спасти не удалось, они скончались до приезда врачей.