В Кемерове маршрутка протаранила троллейбус

ДТП произошло утром 7 декабря на Искитимском мосту. По словам очевидцев, маршрутка №17т врезалась в троллейбус.
В «Кемеровской электротранспортной компании» подтвердили факт происшествия. По данным КЭТК пострадавших в аварии не было.
«В результате случившегося пассажиры не пострадали. Простой составил 15 минут», – пояснили в КЭТК.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Фото: vk.com / "Инцидент Кемерово".
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