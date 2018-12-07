В Кемерове маршрутка протаранила троллейбус

ДТП произошло утром 7 декабря на Искитимском мосту. По словам очевидцев, маршрутка №17т врезалась в троллейбус.

В «Кемеровской электротранспортной компании» подтвердили факт происшествия. По данным КЭТК пострадавших в аварии не было.

«В результате случившегося пассажиры не пострадали. Простой составил 15 минут», – пояснили в КЭТК.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Фото: vk.com / "Инцидент Кемерово".