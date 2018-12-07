Новокузнечанка поздравила мужа с помощью грузовиков (видео)

В честь юбилея супруга жительница Кузбасса выстроила из спецтехники, грузовиков и легковушек фразу «45 лет!».

«Видео снимали в Новокузнецке, в районе Запсиба, на автобазе. Девушка обратилась к нам в студию с заявкой снять интересный и необычный поздравительный ролик», - рассказали организаторы подарка.

По словам руководителя проекта «Стрекоза» Евгения Банина, съёмки видео длились один день, но подготовка к ним заняла около недели.

Фото, видео: youtube.com / «Стрекоза Studioproduction».