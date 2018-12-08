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В Барнауле пьяный кузбассовец угрожал взорвать вокзал

08 декабря 2018 в 09:53

Инцидент произошёл ночью 6 декабря в Барнауле. 31-летний мужчина сообщил, что заложил бомбу и взорвёт её.

«Правоохранителей вызвала администратор привокзальной гостиницы, где остановился житель Кемеровской области. Прибывшим сотрудникам женщина рассказала, что кузбассовец кричал, что приведёт в действие взрывное устройство», - рассказали в Росгвардии.

Сотрудники группы задержания прошли в указанный номер и обнаружили в нём мужчину в состоянии алкогольного опьянения с телефоном руках. Нетрезвый постоялец требовал от оператора службы «02» соединить его с президентом Российской Федерации.

В итоге мужчину задержали. Для проверки информации вокзал оцепили, но взрывчатку на его территории не нашли.

Как выяснили правоохранители, это не первая «шалость» задержанного. С сентября мужчина находился в федеральном розыске за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве.


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