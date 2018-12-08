В Междуреченске погрузчик переехал ребёнка, девочка скончалась

Трагедия произошла 7 декабря возле ДК «Железнодорожник».

В 14:30 погрузчик чистил снег рядом с детской горкой. Когда он поехал вперёд, под его колесо попал ребёнок, который съехал с горки. В результате семилетняя девочка скончалась.

Предварительно кузбасские следователи выяснили, что виноват водитель – он не убедился в безопасности манёвра.

Фото, видео: vk.com / «Типичный Междуреченск [ТМ]».

Глава Междуреченска Владимир Чернов уволил директора МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи» Григория Кирсанова. Власти пообещали оказать помощь семье погибшего ребенка.

«Знаете, у меня такое ощущение по городу, что многие вещи у нас происходят с полным отсутствием контроля. Такой подход к делу просто недопустим. Мне не понятно, почему служба так работает», – сказал Владимир Чернов во время экстренного совещания.

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Предварительно следователи выяснили, что виноват водитель – он не убедился в безопасности манёвра.

8 декабря жители Междуреченска собрались на площади рядом с ДК «Железнодорожник», чтобы почтить память семилетней девочки, которую насмерть задавил погрузчик. Стихийный мемориал, образовавшийся на месте трагедии, переместили от горки. Люди принесли туда цветы, мягкие игрушки, сладости и свечи.