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Ночью в Юрге погиб местный житель обнаружили тело мужчины

08 декабря 2018 в 12:16

Пожар произошел около 3 ночи 8 декабря в пятиэтажном доме на улице Мира.

На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на третьем этаже шёл дым.

В 3:25 огонь уже был ликвидирован. Всего к тушению пожара от чрезвычайного ведомства привлекались 10 человек и четыре единицы техники. Как сообщили местные СМИ со ссылкой на осведомленный

Предварительно установлено, что причиной происшествия стала неосторожность при курении. Эвакуация жильцов не проводилась.

 


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