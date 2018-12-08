Ночью в Юрге погиб местный житель обнаружили тело мужчины

Пожар произошел около 3 ночи 8 декабря в пятиэтажном доме на улице Мира.

На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на третьем этаже шёл дым.

В 3:25 огонь уже был ликвидирован. Всего к тушению пожара от чрезвычайного ведомства привлекались 10 человек и четыре единицы техники. Как сообщили местные СМИ со ссылкой на осведомленный

Предварительно установлено, что причиной происшествия стала неосторожность при курении. Эвакуация жильцов не проводилась.