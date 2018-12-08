Кемеровчанин решил восстановить справедливость с помощью оружия (видео)

Водитель ВАЗа угрожал пистолетом другому автомобилисту за то, что его не пустили в ряд.

Видел инцидента появилось социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как «шестёрка» выехала на встречную полосу, однако вклиниться обратно в ряд не смогла. Разозлившись, водитель отечественного авто достал пистолет и направил в сторону неуступчивого водителя.

К счастью, он вовремя одумался и быстро спрятал оружие. Жители столицы Кузбасса предложили автору ролика отправить его полицейским, чтобы привлечь агрессивного автомобилиста к ответственности.

Видео: vk.com / «Регион-42 Кемерово».