Отлетались: в Кузбассе закончились ежевечерние рейсы «Кемерово-Москва»

Напомним, осенью в 2018 году из Кемерова в Москву запустили постоянные вечерние рейсы. Перелёты осуществляли две авиакомпании «Аэрофлот» и «Икар».

Однако в ноябре стало известно, что «Икар» прекращает перелёты по вышеуказанному направлению. Кроме того, рейс «Аэрофлота» также планируется прекратить.

«9 декабря состоялся последний постоянный вечерний рейс, теперь самолёт ожидается только 25 декабря 2018 года», — сообщили в справочной международного аэропорта имени Алексея Леонова.

Авиакомпания «Икар» будет совершать перелёты с 25 декабря 2018г. по 10 января 2019 г., по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в 21:35 по местному времени, а также 7 января 2019 г.

Сейчас власти Кузбасса подготовили письма в 11 авиакомпаний о рассмотрении возможности организации вечерние рейсы направлением «Кемерово – Москва» и «Новокузнецк – Москва». Также с авиакомпаниями активно проводятся переговоры и консультации о возможности организации вечерних рейсов направлением в Москву.

«Кроме того, власти Кузбасса уже направили заявку в авиакомпанию S7 в Росавиацию для выполнения субсидированного маршрута «Новокузнецк — Новосибирск». Этот рейс будут подстыковывать с рейсом «Новосибирск — Москва». Решается вопрос о запуске ещё одного субсидированного рейса «Кемерово — Новосибирск». Соответствующее письмо уже направлено в Минтранс России», - пояснили в областной администрации.