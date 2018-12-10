В столице Кузбасса стало труднее дышать

Как сообщили в кемеровском Гидрометеоцентре, из-за морозной погоды и отсутствия ветра в кемеровской атмосфере повысилась концентрация вредных веществ. Синоптики призывали сохранять режим сокращения выбросов.

В пятницу, субботу и воскресенье специалисты Гидрометеоцентра фиксировали повышенное количество вредных веществ в атмосфере Кемерова, предельно допустимую концентрация отравляющих веществ в эти дни составляла в среднем 0,5 ПДК (невысокая концентрация – 0,2 ПДК).

В основном атмосферу отравляют автомобильные выхлопы и печное отопление, но в атмосфере Кемерова зафиксировано небольшое количество выбросов с местных предприятий: аммиака, хлорида водорода и диоксида азота.

По данным специалистов, «второй режим», при котором предприятиям рекомендуется сокращать выбросы, сохранится до вечера 10 декабря и далее, если погода не изменится.